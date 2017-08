Final Fantasy Brave Exvius: Ariana Grande ritorna con un nuovo personaggio

ha annunciato che presto insarà possibile partecipare ad un duello musicale con, attrice e artista famosa in tutto il mondo. I giocatori potranno inoltre lottare contro un nuovo boss, "Bard Spirit", ottenendo una serie di ricompense speciali.

Dal 18 agosto e fino al 1° settembre, infatti, completando il primo livello dell’evento "Musical Showdown" si potrà ottenere "Chic Ariana", il secondo personaggio ispirato ad Ariana Grande creato esclusivamente per il gioco.

I giocatori potranno inoltre lottare contro un nuovo boss epico, "Bard Spirit", per ottenere delle ricompense speciali e dei pezzi d'equipaggiamento esclusivi dell'evento. Gli oggetti speciali creati per "Chic Ariana", come "Fashionable Dancewear", "Microphone Stand" e "Magical Scrunchie", potranno poi essere equipaggiati in battaglia.

Ricordiamo che Final Fantasy Brave Exvius è disponibile su App Store, Google Play e Amazon App.