è un successo su piattaforme mobile e in molti si chiedono se il gioco arriverà mai su PC o console. A questa domanda ha risposto il produttore, recentemente intevistato da DualShockers.

Fujimoto fa sapere che al momento la compagnia non ha alcun piano per portare Brave Exvius su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Switch, Square-Enix è concentrata sulla versione mobile: il titolo è stato pubblicato recentemente in Corea del Sud e per il futuro sono in programma ulteriori localizzazioni, con l'obiettivo di espandere la fanbase e aumentare ulteriormente il numero di download.