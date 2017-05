Final Fantasy Brave Exvius: Square-Enix annuncia una serie di eventi speciali

ha annunciato oggi una serie di eventi per i fan diin tutto il mondo per celebrare l’anniversario di questo GDR per dispositivi mobile. Questo avvenimento coincide con il trentesimo anniversario della serie

Il producer di Final Fantasy Brave Exvius, Kei Hirono, e il Global Version producer, Hiroki Fujimoto, presenteranno gli eventi per i fan nelle seguenti città:

8 luglio - Parigi, Francia

Settembre - Taipei, Taiwan

Ottobre - New York, U.S.

Novembre - Busan, Corea del Sud

Dicembre - Los Angeles, U.S.

Final Fantasy Brave Exvius ha registrato più di 20 milioni di download in tutto il mondo. Final Fantasy Brave Exvius è disponibile ora su App Store, Google Play e Amazon Appstore. Il gioco è disponibile in sei lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese (tradizionale) e coreano.