Final Fantasy Brave Exvius Tap arriva su Facebook Messenger

ha annunciato oggi un nuovo modo di divertirsi con il mondo digrazie alla prima esperienza instant games di Facebook,: questa versione "instant" del gioco è ottimizzata per il noto social network, con battaglie e comandi più semplici.

Tramite le conversazioni di Messenger e le notizie di Facebook, i giocatori potranno divertirsi con emozionanti battaglie veloci insieme agli amici per provare a sconfiggere i nemici entro il tempo limite. In Final Fantasy Brave Exvius Tap! devi toccare velocemente lo schermo per sconfiggere una serie di mostri e di nemici impegnativi in ogni round. Con oltre 1000 livelli e 25 personaggi da sbloccare e personalizzare, sarà possibile divertirsi con gli elementi dei giochi di ruolo semplificati. Sarà anche possibile formare delle squadre con gli amici per affrontare dei boss leggendari di Final Fantasy, come Behemoth e Gilgamesh, grazie alla modalità raid, e consultare la classifica per confrontarsi con gli amici di Facebook.

Final Fantasy Brave Exvius Tap!, sviluppato da Super Appli è ora disponibile tra i giochi instant tramite Messenger e la sezione delle Notizie di Facebook su dispositivi mobile e PC.