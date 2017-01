Final Fantasy Bravy Exvius: dettagli sul cameo di Ariana Grande

ha ufficializzato il cameo di Ariana Grande in, già svelato a inizio settimana dall'artista. L'attrice e cantante sarà disponibile come personaggio giocabile nel corso di uno speciale evento che verrà svelato a metà gennaio.

Per l'occasione, la canzone Touch It di Arianna Grande è stata remixata in stile Final Fantasy Brave Exvius, potete ascoltare il nuovo singolo in calce alla notizia. Infine, Square-Enix ha annunciato che il gioco ha raggiunto e superato quota nove milioni di download in occidente, per festeggiare questo risultato i giocatori riceveranno bonus giornalieri extra per un periodo limitato.