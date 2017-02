Final Fantasy Explorers-Force annunciato per smartphone

Sull'ultimo numero di Famitsu (disponibile da giovedì nelle edicole giapponesi) è stato annunciato, nuovo spin-off della seriein arrivo nel 2017 su smartphone e tablet iOS/Android.

Il gioco sarà un action RPG multiplayer che riprenderà il concept alla base di Final Fantasy Explorers e presenterà un cast composto da personaggi inediti ed eroi già noti apparsi nei precedenti capitoli della saga. Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli su Final Fantasy Explorers-Force, la cui uscita in Occidente non è stata confermata.