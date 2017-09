Final Fantasy Explorers Force: aperte le pre-registrazioni in Giappone

ha aperto le pre-registrazioni per, riedizione per iOS e Android del titolo omonimo uscito su Nintendo 3DS nel 2015 e accolto positivamente da pubblico e critica.

Final Fantasy Explorers Force uscirà in Giappone entro fine anno, la pre-registrazione permetterà di ottenere dei bonus al lancio, tra cui:

10,000 registrazioni – 400 cristalli

30,000 registrazioni – 400 cristalli

50,000 registrazioni – 400 cristalli

100,000 registrazioni – 400 cristalli

150,000 registrazioni – 400 cristalli

200,000 registrazioni – Arma Moogle Staff

Per l'occasione il publisher ha pubblicato anche un nuovo teaser trailer del gioco, nel momento in cui scriviamo il lancio di Final Fantasy Explorers Force non è stato confermato per l'Europa.