Final Fantasy Explorers-Force si mostra nelle prime immagini

ha pubblicato screenshot e artwork di, titolo annunciato a inizio settimana tramite le pagine di Famitsu. Il gioco è una versione aggiornata di, Action RPG fortemente orientato al multiplayer uscito nel 2015 su Nintendo 3DS.

Il gioco permetterà a un massimo di cinque utenti di unirsi per formare una squadra con i personaggi più noti della serie Final Fantasy, l'obiettivo è quello di eliminare non solo mostri e creature nemiche ma anche i rivali delle altre squadre. Final Fantasy Explorers-Force sarà disponibile in Giappone su iOS e Android durante la primavera, ancora nessuna conferma riguardo il possibile arrivo in Occidente.