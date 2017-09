Nel database del PEGI ha fatto la sua comparsa la mai annunciata versione PlayStation 4 di, nono capitolo della serieuscito originariamente nel 2000 su PlayStation.

Quasi certamente non si tratta di un remake del gioco bensì del porting della versione PC uscita nel 2016 e successivamente convertita per iOS e Android. Non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte del publisher che potrebbe avvenire nel corso del Tokyo Game Show in programma dal 21 al 24 settembre.