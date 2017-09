Final Fantasy IX: primi voti positivi per la versione PlayStation 4

Pubblicato originariamente nel 2000,è da pochi giorni giunto su PlayStation 4. Il nono episodio dell'amata serie diè stato provato nuovamente con mano da diverse testate internazionali, le quali hanno emesso i primi, positivi giudizi sulla conversione per PS4.

Fra i primi voti assegnati a Final Fantasy IX per PlayStation 4, troviamo quelli di Push Square (90), IGN Spain (90), Vandal (90), e Hardcore Gamer (80). Come potete notare, il titolo è stato ampiamente apprezzato, andandosi a guadagnare ottimi voti grazie alla qualità intrinseca del prodotto, ma anche grazie ai lavori di ammodernamento che hanno reso possibili i filmati e personaggi in alta definizione, il supporto per i trofei, l'abilitazione della funzionalità di salvataggio automatico, e la presenza di potenziamenti di gioco opzionali tra cui la modalità accelerata e quella “incontri zero”.

Se volete saperne di più Final Fantasy IX, vi invitiamo a consultare il nostro Speciale.