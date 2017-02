Come vi abbiamo riferito alcune ore fa, il produttore di, Yoshinori Kitase, è stato intervistato di recente dal settimanale giapponese Famitsu: si è trattata di una buona occasione per parlare dello stato dei lavori sul titolo, ma anche per accennare ai futuri progetti chepotrebbe presentare in futuro.

Quando interrogato sulla possibile realizzazione di Final Fantasy VI Remake, Kitase ha così dichiarato: "Per adesso stiamo lavorando a Final Fantasy VII Remake... Anche allo staff interno della compagnia piacerebbe farlo, ma non in questo momento".

Di certo non si tratta di una conferma, ma è quantomeno incoraggiante, per i fan del sesto capitolo della storica serie JRPG, sapere che Square-Enix non chiude le porte a questa eventualità. Vi piacerebbe vedere il remake di Final Fantasy VII?