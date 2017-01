Final Fantasy VII HD per PlayStation 4 compare nei listini di GameStop

Nei listini di GameStop ha fatto la sua comparsa un misterioso "" per PlayStation 4, con data di uscita apparentemente prevista per il 26 marzo 2017. Di cosa potrebbe trattarsi?

Poche le certezze, tante le ipotesi: la voce potrebbe riferirsi all'apertura dei preordini di Final Fantasy VII Remake (magari in uscita entro fine anno) mentre appare poco probabile che possa invece essere relativa all'uscita della prima parte del remake, considerando che mancano poco più di due mesi alla data indicata.

Altra opzione è che possa in realtà trattarsi della versione retail di Final Fantasy VII Enhanced Edition, titolo già uscito su PC (via Steam) e su PlayStation Store. Avete altre idee in proposito? A voi la parola, come sempre nello spazio dedicato ai commenti.