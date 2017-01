Final Fantasy VII: nuovi retroscena sulla rottura fra Square Soft e Nintendo

La storica saga J-RPG diè nata su console, e parte del successo che la serie di(poi divenuta) ha ottenuto grazie ad essa, lo dove al Famicon, console che in Giappone ottenne un strepitoso successo tra gli anni '80 e '90.

Arrivati a Final Fantasy VII, tuttavia, la compagnia decise di abbandonare, seppur a malincuore, la sponda Nintendo per approdare su PlayStation, la console di Sony che all'epoca rappresentava l'hardware ideale per riuscire a dar vita al settimo capitolo della serie. Il gioco venne distribuito in un totale di tre CD per PlayStation; di conseguenza era impensabile riuscire a condensare il contenuto del titolo in una cartuccia del Nintendo 64.

Di recente, Polygon ha pubblicato un nuovo articolo proprio in merito alla rottura dei rapporti che avvenne fra Square Soft e Nintendo: stando a diverse persone coinvolte nello sviluppo di Final Fantasy VII, la grande N non apprezzò granché la scelta della software house.

Hiroshi Kawai, character programmer del titolo, ha escluso a priori che un gioco dell'entità di Final Fantasy VII potesse girare su Nintendo 64. Gli episodi di Mario e Zelda usciti su questa console rappresentano, secondo lui, il punto massimo che si sarebbe potuto raggiungere con il suo hardware, ed oltre non si sarebbe potuto arrivare.

Hironobu Sakaguchi, creatore della saga, ha invece commentato la questione raccontando un curioso aneddoto: "Prendemmo la nostra decisione, e andammo ad un incontro con Yamauchi (al tempo, presidente di Nintendo). C'è una vecchia tradizione a Kyoto, per la quale si viene ospitati con una tazza di thè, ma che in realtà non è lì per essere bevuta. Si tratta solo di essere ospitali. E Yamauchi ci accolse con una porzione di Bento e della birra, e ci dette un gran benvenuto, e poi una pacca sulla spalla come per dire: "Vi auguro il meglio. Senza rancore o altro".

Lo stesso Hiroshi Kawai ha quindi aggiunto, senza giri di parole, che Nintendo decise di troncare totalmente i rapporti con Square, dicendo loro: "Se ci lasciate ora, non tornerete mai più".

Fortunatamente i rapporti si sono in seguito riallacciati, come ben sappiamo, e diversi titoli di Square sono tornati ad essere pubblicati anche sulle piattaforme della grande N.