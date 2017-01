Final Fantasy VII Remake: EB Games apre i preordini per la versione Xbox One

ha aperto i preordini per la mai annunciata versione Xbox One di: il gioco può essere preordinato da oggi al prezzo (indicativo) di 109.99 dollari australiani, circa 76 euro al cambio attuale.

EB Games specifica che il prezzo indicato è un semplice placeholder, inoltre la data di uscita viene genericamente riportata come "TBC 2017". Square-Enix non ha mai confermato l'arrivo del remake di Final Fantasy VII su Xbox One, fino ad oggi il gioco è stato annunciato solamente per PlayStation 4 ma non è escluso che maggiori dettagli in merito possano arrivare dall'evento celebrativo per il trentesimo anniversario di Final Fantasy, il programma per il 31 gennaio. Al momento, vi invitiamo a prendere la notizia come un rumor non confermato.