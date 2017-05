Final Fantasy VII Remake e Kingdom Hearts 3 usciranno entro il 2020

Parlando dei risultati finanziari dell'anno fiscale terminato lo scorso 31 marzo,, CEO di, ha dichiarato cheusciranno entro i prossimi tre anni, ovvero entro la fine del 2020.

Mostrando un'immagine (riportata in calce alla notizia) durante il briefing in questione, Yosuke Matsuda ha affermato: "Questa immagina mostra la nostra lineup per l'anno fiscale 2017 (FY2017/3), e anche per l'anno fiscale 2018 (FY2018/3) ed oltre. Abbiamo in programma la pubblicazione di ciascuno di questi titoli nei prossimi tre anni circa". Nell'immagine in questione, insieme ad altri, figurano Final Fantasy VII Remake e Kingdom Hearts 3.

È interessante notare, però, che di recente Square Enix ha iniziato una ricerca di personale per ampliare il team di sviluppo di Final Fantasy VII Remake. Questo ci lascia intuire che lo sviluppo è in corso e che la compagnia ha bisogno di ulteriori figure professionali per completare il progetto. È probabile che avremo ulteriori notizie sul gioco, così come su Kingdom Hearts 3, durante l'E3 di Los Angeles che si terrà a giugno, dunque restiamo in attesa di saperne di più.