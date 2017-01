Final Fantasy VII Remake: nuove informazioni arriveranno nel corso dell'anno

Durante una recente intervista pubblicata sulle pagine di Famitsu,ha ribadito che nel corso del 2017 verranno diffuse nuove informazioni su

Queste le parole di Nomura, tradotte da KHInsider: "Mostreremo novità su Final Fantasy VII Remake nel corso del 2017. Ci sono tanti eventi adatti, pensiamo all'E3, al Tokyo Game Show o al Jump Festa di dicembre. Oltre a preparare il concerto per il quindicesimo anniversario di Kingdom Hearts, mi sto occupando di pianificare la seconda stagione di Kingdom Hearts Unchained X e di Dissidia Final Fantasy, il 2017 si preannuncia davvero ricchissimo. Lo scorso anno non abbiamo parlato molto di Final Fantasy VII Remake ma quest'anno le cose andranno in maniera diversa, mi scuso per l'attesa ma ci sono tanti altri progetti di cui mi devo occupare, vi chiedo la cortesia di attendere."

Non è escluso che novità in merito possano arrivare dall'evento dedicato al trentesimo anniversario di Final Fantasy, in programma in Giappone per domani, martedì 31 gennaio.