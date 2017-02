Durante il MAGIC 2017 di Monaco,ha mostrato due nuove immagini di, che vi proponiamo in calce alla notizia. Nonostante si tratti di scatti offscreen, il materiale emerso risulta decisamente interessante.

Uno dei due scatti mostra Cloud impegnato a nascondersi per ripararsi dallo scoppio di una granata mentre la seconda immagine ritrae il primo boss del gioco, un gigantesco scorpione. Nomura afferma che parte dello scenario potrà essere distrutto, i colleghi di Gamesblog.fr hanno chiesto di vedere un video della sequenza in questione ma purtroppo non è stato possibile.

Cosa ne pensate di queste immagini offscreen di Final Fantasy VII Remake?