Final Fantasy VII Remake: Tetsuya Nomura torna a parlare dello stato dei lavori

Nel corso di una recente intervista pubblicata sulle pagine di Famitsu,è tornato a parlare die dello stato dei lavori sul progetto, annunciato nel 2015 ma sparito dai radar da qualche tempo.

Secondo il direttore, non ci sono però motivi per preoccuparsi sullo stato di salute di FF VII Remake: "A volte può essere difficile coordinare lo staff, molti membri lavorano in ufficio mentre altri dal proprio studio o da casa. Inoltre dobbiamo dare priorità a Kingdom Hearts III e il processo di supervisione richiede davvero tantissimo tempo. Ma si tratta semplicemente di problemi logistici e non di problematiche legate ai contenuti del gioco. Stiamo cercando di attuare delle soluzioni per ottimizzare i lavori di tutti i reparti interni di Square-Enix, quindi non temete."

Non è escluso che novità in merito a Final Fantasy 7 Remake possano arrivare dallo speciale evento organizzato per festeggiare il trentesimo anniversario della serie, in programma per il 31 gennaio.