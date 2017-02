Final Fantasy VII Remake: Yoshinori Kitase commenta lo stato dei lavori

Nella giornata di ieri,ha pubblicato una nuova key art di, senza però svelare alcuna nuova informazione sul gioco. Oggi il produttoreè stato intervistato da Famitsu e in questa occasione ha parlato dello stato dei lavori sul remake di FF7.

Queste le parole di Kitase: "Siamo ancora molto impegnati sulle sequenze che abbiamo mostrato nel trailer. Stiamo raggiungendo il livello qualitativo che desideriamo ma c'è ancora tanto lavoro da fare. E' una mia responsabile raggiungere un elevato livello qualitativo e mantenerlo per tutti gli episodi."

A questo proposito, il produttore specifica che "Final Fantasy VII sarà sviluppato come una compilation. Non c'è un piano effettivo a dire la verità ma dal momento che non possiamo creare un nuovo gioco in pochi mesi, dobbiamo pensare a vari metodi per mantenere vivo l'interesse tra un capitolo e l'altro."

Per quanto riguarda l'eventuale pubblicazione di contenuti scaricabili, app mobile e interazione con la community, Kitase si esprime in questo modo: "Mi piacerebbe prendere spunto da quanto fatto con Final Fantasy XV, ammiro Tabata per il suo lavoro, davvero, per lui è un piacere mantenere i contatti con la community e aggiornare i giocatori con i livestream. Mi piacerebbe fare una cosa simile, ma siamo davvero impegnati con lo sviluppo del gioco e con l'ideazione dei successivi capitoli."

Kitase ribadisce poi che il combat system subirà alcune modifiche rispetto al gioco originale pur mantenenndo invariate le caratteristiche principali viste in Final Fantasy VII: "Abbiamo consolidato le basi del combat system. Tetsuya Nomura e Mitsunori Takahashi stanno dedicando tutte le loro energie a questo aspetto. Non posso dire altro, ma ovviamente non elimineremo le caratteristiche popolari di FF VII."

Infine, il producer si esprime riguardo la data di presentazione e la possibile finestra di lancio: "Quando sarà possibile avere nuove informazioni? Spero durante l'anno ma non abbiamo ancora deciso. Quando mostreremo il gioco la prossima volta, vorrei proporre qualcosa di più di un trailer."