ha mostrato oggi per la prima volta il gameplay di: in apertura trovate un video che mostra 35 minuti di gioco (da 33:45 a 55:35 e da 58:05 a 1:11:03) andati in onda durante un livestream trasmesso nelle scorse ore.

Final Fantasy XII The Zodiac Age è la riedizione di Final Fantasy XII International Zodiac Job System, titolo uscito nel 2007 su PlayStation 2, solamente in Giappone. Questo Remastered presenta testi tradotti per la prima volta in lingua inglese, oltre a varie migliorie relative al comparto tecnico e grafico.

Il gioco uscirà in Europa il prossimo 11 luglio in esclusiva su PlayStation 4, in edizione standard e nella ricca Collector's Edition che include anche sei busti da collezione.