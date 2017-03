Final Fantasy XII The Zodiac Age: annunciate le edizioni speciali

Nel corso del PAX East, che si sta svolgendo in queste ore in quel di Boston, Square Enix ha annunciato l'arrivo di due edizioni speciali di, riedizione diuscito nel 2007 esclusivamente in Giappone.

La Collector's Edition (acquistabile solo sul sito di Square Enix) sarà venduta al prezzo di 199,99 dollari e includerà la copia del gioco, la colonna sonora, uno Steelbook esclusivo, il set di busti "Judge Magisters" (Bergan, Drace, Gabranth, Ghis e Zargabaath), musiche aggiuntive in-game e sei di carte da collezione di Vaan, Ashe, Basch, Fran & Balthier, Penelo e del mondo di Ivalice.

La Limited SteelBook Edition comprenderà, al prezzo di 49,99 dollari, la copia del gioco, Steelbook con artwork a opera di Akihiko Yoshida e musiche aggiuntive in-game.

Preordinando il gioco via Playstation Store otterremo, invece, quattro tracce musicali composte da Hitoshi Sakimoto e un tema statico. Ricordiamo che Final Fantasy XII The Zodiac Age uscirà l'11 luglio in Europa e Nord America.