Final Fantasy XII The Zodiac Age: data di uscita annunciata

per PlayStation 4 uscirà il 13 luglio in Giappone e l'11 luglio in Europa e Nord America, come annunciato dadurante la cerimonia per i festeggiamenti del trentesimo anniversario della serie.

Final Fantasy XII The Zodiac Age è la riedizione di Final Fantasy XII International Zodiac Job System, titolo uscito nel 2007 su PlayStation 2, in esclusiva sul mercato giapponese. Al momento, Square-Enix non ha annunciato eventuali edizioni limitate del gioco, limitandosi a confermare che The Zodiac Age verrà lanciato in formato retail e digitale nelle date indicate poco sopra.