Final Fantasy XII The Zodiac Age domina la classifica giapponese del PSN

ha pubblicato la classifica con i venti giochi più scaricati della scorsa settimana sulgiapponese. In testa troviamo, seguito da Gundam Versus e Saints Row IV.

Di seguito vi riportiamo la Top 20 dei giochi più scaricati della scorsa settimana sul Playstation Network giapponese:

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Gundam Versus (10% di sconto)

Saints Row IV (75% di sconto)

Minecraft: PlayStation 4 Edition

Portal Knights

Final Fantasy XIV Complete Pack (10% di sconto)

Gundam Versus: Premium G Sound Edition (10% di sconto)

ACA NeoGeo Fatal Fury Legend Special

Terraria (50% di sconto)

Bloodborne: The Old Hunters Edition (50% di sconto)

Simple DL Series G4U Vol. 1 The Mahjong (30% di sconto)

Salt and Sanctury (30% di sconto)

Final Fantasy VII (50% di sconto)

Summer Lesson: Alison Snow Garden of Seven Days

Metro Redux (65% di sconto)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition (40% di sconto)

Little Nightmares – Complete Edition (11% di sconto)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (50% di sconto)

The King of Fighters XIV (60% di sconto)

Horizon Zero Dawn (33% di sconto)

Stando ai dati diffusi da Media Create, oltretutto, sappiamo che Final Fantasy XII: The Zodiac Age ha dominato la classifica generale della scorsa settimana per quanto riguarda i giochi più venduti in Giappone. Il titolo è andato molto bene anche in Europa, visto che ha debuttato al primo posto pure nella classifica inglese.

Cosa ne pensate di questo successo?