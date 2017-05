Final Fantasy XII The Zodiac Age: due nuovi sample della colonna sonora

ha pubblicato due nuovi video sample per la colonna sonora di: nello specifico, i filmati permettono di ascoltare qualche secondo delle canzoni "Boss Battle" e "Penelo's Theme".

Final Fantasy XII The Zodiac Age è la riedizione di Final Fantasy XII International Zodiac Job System, titolo uscito nel 2007 su PlayStation 2, solamente in Giappone. Questa versione presenta nuovi dungeon da esplorare, un comparto tecnico migliorato e dialoghi parzialmente riscritti.

Il gioco sarà disponibile dal prossimo 11 luglio in Europa, esclusivamente su PlayStation 4. La colonna sonora uscirà in Blu-Ray il 19 luglio in Giappone e conterrà tutti i brani della OST rimasterizzati e riarrangiati da Hitoshi Sakimoto