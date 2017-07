Final Fantasy XII The Zodiac Age: Guida ai Punti Licenza (LP)

introduce un sistema di progressione del personaggio ben distante da quanto visto nella maggior parte degli RPG classici, che basano tale meccanismo sull’acquisizione di punti esperienza.

Il gioco sviluppato da Square-Enix pone infatti l’accento sulle Licenze, ottenibili grazie a speciali Punti Licenza, altresì detti LP. In questa guida vi illustreremo dunque il funzionamento dei Punti Licenza, offrendovi alcuni utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla nuova remaster HD di Final Fantasy XII. I Punti Licenza, o LP, vi permettono di sbloccare nuove Licenze sulla Scacchiera presente nel menu di gioco. In tal modo potrete apprendere nuove abilità, utilizzare armi sempre più forti, indossare nuovi pezzi d’equipaggiamento, lanciare Incantesimi, aumentare i vostri parametri, gli Slot Gambit e molto altro ancora. Per ciascun nemico che eliminerete su The Zodiac Age, verrete ricompensati con 1 LP. Non importa dunque se impiegherete un’ora o un secondo per ucciderlo, poiché il gioco vi donerà in ogni caso un solo LP. Per sbloccare nuovi Incantesimi e abilità dovrete dunque dirigervi verso aree colme di nemici di basso livello, facili da uccidere. All’inizio della vostra avventura non avrete molte occasioni per farmare LP ma, dopo aver superato le miniere Lhusa, la situazione si ribalterà a vostro favore.

Per farmare una discreta quantità di LP vi basterà ritornare nella suddetta area e raggiungere la seconda zona con i binari sopraelevati. Qui non dovrete far altro che correre liberamente per tutta la lunghezza dell’area e uccidere gli scheletri che appariranno in continuazione, finché non otterrete circa 30 LP. Potrete dunque spostarvi nella zona successiva e continuare a farmare nuovi Punti Licenza. Troverete ulteriori scheletri nella grotta di Penelo. In tal modo, otterrete circa 80 LP per ogni visita alle miniere Lhusa. Inoltre, acquistando ed equipaggiando alcuni Amuleti d’Oro, potrete ottenere 2 LP ad uccisione.

