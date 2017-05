Final Fantasy XII The Zodiac Age: nuovi video per la colonna sonora del gioco

Non manca ormai molto all'uscita disu PS4, econtinua la sua serie di filmati dedicati ai brani della colonna sonora del gioco, appositamente riarrangiati per questa versione in HD. Oggi, la compagnia ha pubblicato i video relativi ai brani Ashe’s Theme, Flash of Steel e The Archadian Empire.

Potete trovare i filmati, che vi permettono di ascoltare i brani, riportati in apertura e in calce alla notizia.

Final Fantasy XII The Zodiac Age sarà disponibile a partire dal prossimo 11 luglio su PS4. Si tratta della versione "International" del gioco, uscita solo in Giappone, su PS2. Tra le novità incluse troviamo il Job System "Zodiac", che permette al giocatore di scegliere in autonomia le abilità da far imparare ai personaggi a prescindere dai ruoli preimpostati, la modalità accelerata, e la possibilità di impostare la nuova versione delle colonne sonore (mostrata nei video) oppure quella originale.