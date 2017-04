Final Fantasy XII The Zodiac Age: pubblicati nuovi screenshot in HD

ha pubblicato nuovi screenshot in alta definizione per, remaster dell'omonimo JRPG uscito su Playstation 2 nel 2006. Le immagini mostrano diverse scene tratte dai combattimenti e dalle cutscene.

Gli screenshot a 1080p di risoluzione sono stati riportati in calce alla notizia, e ci permettono di dare un'occhiata alla qualità grafica del remaster pensato per Playstation 4. Ricordiamo che Final Fantasy XII The Zodiac Age include tutti i contenuti della versione originale uscita su Playstation 2, compresi gli extra dell'edizione International. Se volete vedere il gioco in azione, invece, vi riproponiamo un video gameplay della durata di otto minuti.

Final Fantasy XII The Zodiac Age uscirà su Playstation 4 il prossimo 11 Luglio (sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulle edizioni speciali del gioco).