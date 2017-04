ha pubblicato oggi un nuovo trailer di, denominato: in due minuti, il video svela i personaggi, le ambientazioni e le principali meccaniche di gameplay.

Nella giornata di ieri, il publisher ha pubblicato lo Spring Trailer ed ha mostrato 35 minuti tratti dalla versione giapponese del gioco. Final Fantasy XII The Zodiac Age è la riedizione di Final Fantasy XII Internazional Zodiac Job System, titolo uscito su PlayStation 2 nel 2007, esclusivamente in Giapone.

Final Fantasy XII The Zodiac Age arriverà in Europa il prossimo 11 luglio, in esclusiva su PlayStation 4, in versione Standard e Collector's Edition.