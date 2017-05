ha pubblicato due nuovi video di, che mostrano sessioni di gameplay ambientate nel Deserto di Salmaca e nelle vie di Rabanstre, con particolare accento alla colonna sonora di questi due stage.

Final Fantasy XII The Zodiac Age è la riedizione di Final Fantasy XII International Zodiac Job System, titolo uscito nel 2007 su PlayStation 2, solamente in Giappone. Questo Remastered presenta grafica aggiornata, un miglior bilanciamento del gameplay, dialoghi parzialmente riscritti e nuovi dungeon da esplorare.

L'uscita di Final Fantasy XII The Zodiac Age è prevista per il prossimo 11 luglio in Europa, in esclusiva su PlayStation 4.