Final Fantasy XII The Zodiac Age uscirà a giugno?

è comparso recentemente nel database di GameStop, come testimonia l'immagine che trovate in calce alla notizia. Secondo la foto in questione, il gioco sarà disponibile nel nostro paese dal prossimo 11 giugno.

La data non è stata confermata ufficialmente dal publisher e al momento Square-Enix si è limitata a ribadire che il gioco arriverà nel corso del 2017 in esclusiva su PlayStation 4. Nei giorni scorsi sono trapelati sul web anche i trofei di Final Fantasy XII The Zodiac Age, cosa che farebbe pensare a una data di lancio piuttosto vicina nel tempo.

Probabilmente ne sapremo di più domani, giorno scelto per l'evento celebrativo del trentesimo anniversario di Final Fantasy, in programma a Tokyo dalle 09:00 (ora italiana). E ricordiamo che GameStop ha inserito nei suoi database anche Final Fantasy VII HD con uscita prevista per fine marzo. Di cosa si tratterà?