Final Fantasy XIV A Realm Reborn: le novità della patch 3.5 in un trailer

ha pubblicato oggi in rete un trailer della durata di circa otto minuti per mostrare al pubblico le novità che verranno introdotte incon l'aggiornamento 3.5, intitolato "".

Sono molti i contenuti che verranno implementati nel gioco con questa patch, tra i quali troviamo due dungeon, un nuovo raid, aggiornamenti per il PvP e nuove quest. Potete trovare il filmato che mostra le novità dell'aggiornamento in apertura, ricordiamo che la patch The Far Edge of Fate sarà disponibile per il download dal prossimo martedì 17 gennaio. Final Fantasy XIV: A Realm Reborn è attualmente disponibile su PC, PS4 e PS3.