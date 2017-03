Final Fantasy XIV A Realm Reborn: rimosso il limite di 14 giorni per la prova

ha annunciato una novità per quanto riguarda la versione trial di. Questa non presenterà più il limite temporale dei 14 giorni di prova, permettendo a tutti di giocare liberamente fino al livello 35.

Tutti i contenuti fino al livello 35 saranno quindi accessibili gratuitamente, sarà quindi possibile provare i primi dieci livelli del Deep Dungeon, accedere ai vari job e al Gold Saucer senza alcuna limitazione temporale.

Il limite dei 14 giorni è stato definitivamente rimosso anche dagli account già utilizzati e non rinnovati, tutti coloro che hanno provato Final Fantasy XIV in passato possono quindi tornare a giocare senza alcuna scadenza. Ricordiamo che a giugno, Square-Enix pubblicherà l'espansione Stormblood... quale momento migliore per tornare nel mondo di A Realm Reborn?