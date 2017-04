Final Fantasy XIV: dettagli sul supporto a PlayStation 4 Pro

Durante l'ultimo livestream della serie "",ha svelato alcuni dettagli riguardo alla patch che ottimizzeràper

L'aggiornamento 4.0 farà la sua comparsa a giugno insieme alla nuova espansione Stormblood e aggiungerà due diverse modalità per PS4 Pro: la prima miglioerà il framerate mantenendo la risoluzione a 1080p mentre la seconda permetterà di giocare con una risoluzione più elevata (non specificata) ma non proporrà migliorie di alcun tipo per quanto riguarda il framerate.

Ricordiamo che nelle scorse ore, Square-Enix ha pubblicato un benchmark per testare i requisiti del proprio computer in vista dell'arrivo di Final Fantasy XIV Stormblood, disponibile dal 20 giugno su PS4 e PC.