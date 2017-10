ha annunciato i primi dettagli sull'evento di Halloween di, intitolato, il quale inizierà il 19 ottobre per poi concludersi definitivamente nel tardo pomeriggio del primo novembre.

Durante l'evento, gli sviluppatori apriranno la quest It's Probably Pirates per tutti i giocatori di livello 15 o superiore, i partecipanti riceveranno varie ricompense, tra cui il portalampada fantasma, una torta a forma di zucca e il costume da lupo mannaro.

Recentemente, Final Fantasy XIV Stormblood è stato aggiornato con la patch 4.1, la quale ha portato in dote interessanti novità, tra cui nuove quest aggiuntive.