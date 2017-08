ha annunciato che il prossimo 2 settembre terrà uno speciale livestream per festeggiare il quarto anniversario di. In questa occasione, la compagnia svelerà nuovi dettagli sulla tanto attesa patch 4.1, la quale porterà in dote numerose migliorie.

Nello specifico, Yasumi Matsuno e il produver Naoki Yoshida parleranno del nuovo raid Return to Ivalice e di tutte le novità apportare dal prossimo update. Lo streaming durerà ben 14 ore, al momento non ci sono altri dettagli sulla trasmissione, vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori novità in merito.