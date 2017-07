È da poco disponibile l'aggiornamento 4.05 per: con questa patch, verranno aggiunte diverse novità al MMO di, tra le quali un nuovo raid, equipaggiamenti e oggetti, ed il set di Genji. Per l'occasione, la compagnia ha deciso di pubblicare alcune immagini dedicate all'update.

In calce alla notizia potete trovare le immagini pubblicate dalla compagnia, tra le quali uno speciale artwork a tema estivo di Nobuyoshi Mihara. L'aggiornamento 4.05 di Final Fantasy XIV è attualmente disponibile per il download su PC e PS4, per conoscere tutte le novità ed i dettagli implementati vi invitiamo a consultare il changelog ufficiale a questo link.