Final Fantasy XIV potrebbe arrivare su Switch; prevista una patch per PS4 Pro

Durante la conferenza stampa che ha succeduto iltenutosi a Francoforte, Naoki Yoshida, producer e director dell'MMORPG ha risposto ad alcune domande ai colleghi di DualShockers relative ad un possibile port del titolo su

Yoshida afferma di avere il desiderio di vedere Final Fantasy XIV su quante più piattaforme di gioco possibile, ma la condizione fondamentale per far sì che il gioco approdi su Nintendo Switch, così come su Xbox One, è che si preservi il cross-platform: in questo modo i giocatori sarebbero attivi su diverse console ma sullo stesso server di gioco. Se dovesse concretizzarsi questa possibilità, allora Yoshida prenderebbe l'ipotesi in seria considerazione.

In aggiunta, è stato annunciato che presto arriverà una patch grazie alla quale Final Fantasy XIV supporterà PlayStation 4 Pro: invece che portare la risoluzione in 4K, però, Yoshida ha preferito puntare tutto su un miglioramento delle performance. La patch è già in fase di lavorazione, ed è stato confermato che non impatterà negativamente sulla cura posta sulla versione PlayStation 4 Standard.

Final Fantasy XIV: Stormblood arriverà il 20 giugno su PC e PS4; in questa data corrisponderà la fine del supporto a PlayStation 3. Durante il FanFest di Francoforte, è stata annunciata la classe del Samurai: a questo indirizzo, potete reperire tutte le informazioni in merito.