Final Fantasy XIV: continuano gli attacchi DDoS rivolti al gioco

Nessun segno di cedimento per gli attacchi DDoS rivolti a. Dopo il primo sovraccarico dei server registrato il 16 giugno, come ammesso dalla stessacon un comunicato stampa, sembra che i cracker abbiano iniziato a prendere di mira anche i fornitori di servizi ISP.

"A partire da metà giugno, un gruppo anonimo ha preso di mira i server di Final Fantasy XIV del datacenter nordamericano. Fino a questo momento, abbiamo adottato diverse misure difensive sulla nostra infrastruttura, riducendo al minimo l'impatto sui servizi associati al gioco. Tuttavia, a partire da luglio l'obiettivo degli attacchi si è spostato dai server di Final Fantasy XIV ai servizi erogati dagli Internet Service Provider (ISP), indispensabili per connettersi ai datacenter. Questi attacchi rivolti allo strato ISP della rete stanno causando diversi problemi di comunicazione con i nostri server, causando alcuni episodi di disconnessione durante i login." si legge sul sito ufficiale del gioco.

Dal momento che gli attacchi non sono più rivolti direttamente ai server di Final Fantasy XIV, Square Enix si è limitata a contattare i fornitori ISP per prendere le dovute misure difensive. A quanto pare la situazione sta iniziando a migliorare, ma non si può escludere l'arrivo di altri attacchi nelle prossime ore. Voi avete riscontrato qualche problema durante il login di Final Fantasy XIV?