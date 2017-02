Final Fantasy XIV: Stormblood, annunciato il job Samurai

Nel corso delche si sta svolgendo a Francoforte, Naoki Yoshida ha annunciato un nuovo job per: si tratta del, disponibile dal mese di giugno con la prossima espansione del gioco.

Stormblood includerà due nuove classi anzichè tre come la precedente espansione: Il Samurai sarà dotato di Katana come arma primaria e delle Armature del Monaco come equipaggiamento difensivo. Ogni katana avrà un suo personale fodere, il job potrà concatenere tre diversi tipi di forza (Getsu, Ka e Setsu) e persino conservarle per i combattimenti più impegnativi.

In apertura trovate il trailer di debutto del job Samurai, ricordiamo che Stormblood uscirà il prossimo 20 giugno su PlayStation 4 e PC Windows.