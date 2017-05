Final Fantasy XIV Stormblood: nuove immagini per le classi e le ambientazioni

, Producer e Director di, ha pubblicato alcuni nuovi screenshot tratti dalla prossima espansione di. Le immagini mostrano le nuove classi in azione e qualche scorcio tratto dalle ambientazioni: le trovate in calce alla notizia.

Stormblood si trova in una fase di testing dentro gli studi di Square Enix, ma il Director Naoki Yoshida non ha esitato a condividere qualche nuova immagine con i fan: possiamo vedere uno screenshot di Kugane durante il ciclo notturno, con la classe del Samurai in primo piano, un'immagine che ritrae il Black Mage in azione, uno screenshot per il Red Mage, uno scorcio di Ruby Sea e un tramonto visto da Azim Steppe.

Ricordiamo che Final Fantasy XIV: Stormblood arriverà su PC, Xbox One e PS4 il prossimo 20 Giugno (giorno in cui sarà interrotto il supporto a PlayStation 3).