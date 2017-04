Final Fantasy XIV Stormblood: svelati i requisiti PC e i personaggi principali

Il Director die il Community Managerhanno svelato nuove informazioni per, la prossima espansione in arrivo il prossimo 20 Giugno. Diamo un'occhiata ai requisiti PC e ai personaggi chiave della nuova storyline.

A fondo pagina vi abbiamo proposto una galleria immagini in cui potete vedere i nuovi personaggi della storia di Stormblood (Lyse, Fordola, Hien, Yotsuyu, Yugiri, Gosetsu), oltre a un bellissimo artwork che ritrae la nuova città di Kugane. Per quanto riguarda i requisiti PC, la configurazione minima richiede 4GB di Ram, un processore Intel Core i5 2.4GHz e una scheda video GeForce GTX750 (o AMD Radeon R7 260X), mentre per i consigliati abbiamo 8GB di Ram, un processore i7 3GHz e una scheda video GeForce GTX970 (o AMD Radeon RX 480).

Mostrata anche la nuova area di alloggiamento, oltre alla conferma che nell'espansione verranno introdotte nuove condizioni atmosferiche per il mondo di gioco. Ricordiamo che Final Fantasy XIV: Stormblood uscirà il 20 Giugno su PC e Playstation 4 (la versione PS3 verrà interrotta, ma sarà possibile giocarla senza pagare il canone mensile a partire dal 1° Maggio).