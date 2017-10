Final Fantasy XIV: al via l'evento di Halloween All Saints Wake

: I giocatori divedranno qualcosa di inquietante quando il Continental Circus tornerà per l'! Gli intrepidi avventurieri che si addentreranno nel bosco di Gridania tra il 19 ottobre e il 1° novembre potranno incontrare un viaggiatore che viene da terre molto lontane e scoprire cosa ci fa così lontano da casa...

Come parte dell’evento di gioco, i giocatori potranno ottenere un completo unico per il loro personaggio e raccogliere una serie di oggetti inquietanti. Ma all’orizzonte si nasconde qualcosa di ancora più spaventoso che arriverà con il lancio della patch 4.11 il 24 ottobre. Si tratta della battaglia Unending Coil of Bahamut (Ultimate), che sarà ancora più impegnativa delle battaglie di difficoltà “Extreme” e “Savage”.

La prova gratuita di Final Fantasy XIV invita i nuovi giocatori ad unirsi a milioni di avventurieri nel regno di Eorzea. Nella prova gratuita tutti i giocatori hanno accesso ai contenuti disponibili fino al livello 35, possono creare fino a otto personaggi giocabili e scoprire le varie razze, classi e mestieri giocabili senza limiti di tempo.