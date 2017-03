Pochi minuti fa, sul PlayStation Store è comparsa una nuova offerta relativa a Final Fantasy XV : gli abbonati Plus potevano acquistare il gioco al prezzo di 13,99 euro anzichè 69,99 euro. Parliamo però al passato perchè la pagina della promozione è stata rimossa.

Per motivi sconosciuti, il link per l'acquisto del gioco rimanda a una pagina di errore, al momento l'unica opzione possibile è l'acquisto di Final Fantasy XV Digital Deluxe Edition a 66,49 euro anzichè 94,99 euro.

Al momento non sappiamo perchè la pagina sia stata rimossa, probabilmente si è trattato di un errore da parte di Sony e Square-Enix, restiamo comunque in attesa di eventuali comunicazioni e aggiornamenti in merito.