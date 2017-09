Final Fantasy XV: 4K su Xbox One X tramite checkerboard rendering

Sapevamo da tempo chesarebbe stato ottimizzato su Xbox One X, la console premium chelancerà sul mercato il prossimo 7 novembre. Oggi, Hajime Tabata, director del J-RPG ci svela maggiori informazioni su questa versione del gioco.

Intervistato dalla testata di DualShockers durante il PAX West, Tabata ha innanzitutto confermato il supporto ai 4K nativi su PC, ed ha poi spiegato che su Xbox One X si avrà invece una risoluzione nativa di 1800p (3072x1728) upscalata in 4K tramite checkerboard rendering, tecnica celebre per essere attuata sistematicamente con PlayStation 4 Pro.

Fra le altre cose, il director ha in seguito confermato che Final Fantasy XV per PC presenterà il supporto a Windows Sonic, tecnologia sonora disponibile esclusivamente su Windows 10. Seguendo questo indirizzo, potete dare uno sguardo ad un trailer in 4K dedicato a Final Fantasy XV: Windows Edition, atteso su PC nel corso del 2018.