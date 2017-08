Final Fantasy XV: annunciata la versione PC, in arrivo a inizio 2018

Durante l'evento diospitato alla Gamescom 2017, è stata rivelata ladi, confermando in questo modo che il nuovo Jrpg di Square Enix arriverà anche su PC. La finestra di lancio è fissata per i primi mesi del 2018.

Come potete vedere in questo filmato, NVIDIA ha rivelato che Final Fantasy XV: Windows Edition uscirà nei primi mesi del 2018, apportando una serie di miglioramenti tecnici alla versione console del gioco, come le texture a 4K di risoluzione, algoritmi più avanzati per la generazione delle ombre, per la simulazione dei fluidi, per l'occlusione ambientale e altro ancora.

Final Fantasy XV arriverà su PC durante i primi mesi del 2018, approdando su Windows 10, Steam e Origin.