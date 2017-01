Final Fantasy XV: annunciate le date di lancio dei prossimi DLC

Durante la cerimonia per il trentesimo anniversario diche si sta svolgendo in queste ore a Tokyo, Hajime Tabata ha diffuso alcuni dettagli ruguardo la finestra di lancio dei prossimi DLC di

Come segnalato da DualShockers, il prossimo DLC uscirà il 21 febbraio e includerà i costumi Super Suits, outfit pensato per rendere i protagonisti immuni ai colpi degli avversari per un periodo di tempi limitato. Il pacchetto Episode Gladio uscirà invece il 28 marzo mentre Episode Prompto arriverà durante il mese di giugno. Altri dettagli non sono noti al momento, per saperne di più dovremo probabilmente attendere il prossimo Active Time Report in programma per il 2 febbraio.