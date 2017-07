Final Fantasy XV: arriva un test globale per l'espansione multiplayer Comrades

ha appena annunciato che nei prossimi giorni terrà un test globale per l'espansione multiplayer di, denominata "". Tutti i giocatori in possesso del Season Pass del gioco e di un abbonamento PlayStation Plus o Xbox Live Gold potranno partecipare gratuitamente.

I test si svolgeranno dal 3 all'8 agosto, e per poter partecipare sarà inoltre necessario scaricare un apposito file, che verrà reso disponibile attraverso gli appositi Store a partire dal giorno precedente, ovvero il 2 agosto.

In questo test, i giocatori potranno creare e personalizzare fino a 8 avatar, selezionare armi e abilità, prendere parte ad un tutorial e scegliere una tra tre quest da portare a termine. Sarà inoltre possibile guadagnare ricompense da poter utilizzare nella versione definitiva dell'espansione ed interagire con gli altri giocatori.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale di Comrades: Final Fantasy XV.