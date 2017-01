Final Fantasy XV: il bestiario arriverà con uno dei prossimi aggiornamenti

Hajime Tabata ha confermato ai microfoni di Entertainment Station che il team diha in programma di aggiungere una vera e propria "Enciclopedia dei Mostri" con uno dei prossimo aggiornamenti del gioco.

Il bestiario dovrebbe includere informazioni e immagini su tutte le creature presenti nel gioco, Tabata però non ha rivelato altri dettagli, limitandosi a confermare che l'enciclopedia dei mostri rientra nei piani degli sviluppatori. Il direttore del progetto ha ribadito recentemente che sono in programma numerosi aggiornamenti, questi però non cambieranno la natura di Final Fantasy XV ma andranno ad arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco. Ricordiamo che Final Fantasy 15 è stato lanciato il 29 novembre scorso su PlayStation 4 e Xbox One, ad oggi il titolo ha venduto oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo.