ha da poco annunciato che il prossimo aggiornamento gratuito diintrodurrà nel gioco il tanto richiesto "Bestiario", e una funzione che permette di selezionare i capitoli.

L'update dovrebbe essere disponibile durante il mese in corso, in data non ancora specificata. In calce alla notizia abbiamo riportato alcuni screenshot che riguardano il prossimo aggiornamento gratuito.

Ricordiamo che è attualmente in sviluppo una versione per PC di Final Fantasy XV, denominata "Windows Edition", con diverse migliorie grafiche e tecniche, ed in uscita durante i primi mesi del 2018.