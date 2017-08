Final Fantasy XV: il cappello Noodle è ora disponibile per tutti

Nei mesi scorsiha annunciato una partnership con, produttore giapponese di. Il frutto di questo accordo è sfociato ora in un DLC gratuito per, che include un simpatico copricapo per Noctis.

Il cappello in questione ricalca proprio la forma di una Noodles Cup, utilizzandolo Noctis riceverà rigenerazione continua dei punti salute. Il DLC è ora disponibile per il download gratuito su PlayStation Store, presto il file arriverà anche su Xbox Store.

Cosa ne pensate di questo originale copricapo? Ricordiamo che nella giornata di ieri Square-Enix ha pubblicato anche un nuovo update di Final Fantasy XV che include il Bestiario e da il via all'evento crossover con Assassin's Creed.